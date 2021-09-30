Мнение: Битвы с банкоматами

Ни дать

По идее, банкоматы, которые начали проникновение в нашу жизнь не так уж давно (я, например, прекрасно помню то время, когда никаких банкоматов в принципе не было) – это, конечно, большое удобство: можно получить или отправить деньги в любое время суток, не надо при этом ни с кем общаться (чего многие терпеть не могут), они могут стоять в самых неожиданных местах (и даже совсем близко к твоему дому) – словом, масса плюсов. Но есть и минусы, причем прямо вытекающие из плюсов (как обычно и бывает): банкомат – не человек, это просто железная коробка: ее бесполезно о чем-то просить, с ней невозможно ругаться и ей нельзя ничего доказать.

Другими словами, банкомат – весьма стремная штука, впрочем, как и вся выстроенная вокруг нас «цифровая вселенная». Класть свои кровные ему в пасть – это ведь, вообще говоря, акт большого доверия. И всегда ли оправданного?

Я вот давеча так попал. Что особенно обидно – подвела моя всегдашняя любовь к «маленьким», к провинции и выходцам оттуда. Влекомый этим не совсем здоровым чувством, я, в частности, завел себе по случаю кредитку от банка АТБ (пышное название – Азиатско-Тихоокеанский банк, аж из Владивостока!) Не все ж, типа, пользоваться продуктами от нашей бездушной Москвы! И карта ведь вроде неплохая… Одна беда – отделений на всю Москву всего два, банкоматов тоже кот наплакал. Но я нашел один, в Деловом центре возле м. Площадь Ильича, и, помнится, вздумал там, дабы не упустить льготный период, свою кредитку «погасить», то есть выйти из сумрака из минуса. Вечер, деловой центр практически опустел, в нем практически всего двое – одинокий банкомат и одинокий я. Я засунул кредитку, понажимал на экране все необходимые команды, вынимаю заранее приготовленную пачку – 105 тысяч р. – и весело засовываю ее в нутро железного зверя, даже радуясь пустоте и одиночеству: никто не мешает, все быстро, минутное дело.

Не тут-то было. Банкомат тем вечером был явно не в духе, и деньги мои принимать долго отказывался. Сую пачку – он ее занудно «считает», шевелит своими поршнями, потом раз – и презрительно выплевывает большую часть купюр. Я не сдаюсь – сую их снова. Он, недовольно рыча, снова считает, снова выплевывает – я сую опять. При этом на самом банкомате вообще-то написано, что он может заглатывать единовременно «до 400 тысяч». Однако указать ему на это обстоятельство и призвать к порядку я, как вы понимаете, не мог.

Однако – проявляю упорство, свое, человеческое, не машинное. Вдохновляло то, что все-таки постепенно общая сумма принятых купюр росла. Еще немного, еще чуть-чуть… Человек (то есть я) побеждал. И вот, когда до цели казалось совсем близко, прибор с надписью АТБ взревел – да и выдал мне все уже засунутые деньги обратно! Типа «на, подавись!»

Все – да не все. Я пересчитал пачку – в ней оказалось всего 100 тысяч. Блин, где еще пятерка?! Я кинулся вновь нажимать кнопки на экране – и что думаете? Даже зайти в опцию «внесение» уже не удалось – банкомат выдал безмятежную надпись «оборудование временно неисправно»… и на этом всё. ЗАГЛОХ.

Ну, вроде бы, клиническая картина ясна: моя пятитысячная в результате всех пертурбаций где-то там встала у него поперек горла лентопротяжного механизма, в результате и сама не вышла, и сам механизм вывела из строя! Все понятно – но мне-то что делать? Вечер, никого нет, да если и найти охранника – что он сделает с поломавшимся ящиком?

Ну ладно – позвонил по указанному на банкомате же телефону, излил душу оператору, оставил некую «заявку» на спасение кровной купюры, выслушал, не без этого, кучу рекламных предложений… На следующий день даже не поленился – сходил в одно из двух на Москву отделений, оставил там еще и письменное заявление, суть которого сводилось к просьбе «верните, гады, деньги!» Не, ну была бы пятисотка – я бы, может, поленился, но пятитысячную жалко! Да еще вот так, за здорово живешь! В отделении, как и по телефону, меня приняли приветливо, сочувственно, пообещали «непременно разобраться».

И, честно говоря, я и был настроен довольно благодушно. Дело-то мне казалось не стоящим выеденного яйца – все же ясно, «просто маленький сбой». И осчитаться я тоже не мог: я же знал, сколько у меня было всего денег, если допустить, что я случайно сунул в банкомат на 5 тысяч меньше – купюра-то должна была остаться в кармане! А ее-то там тоже не оказалось! Не мог же я за один вечер ошибиться дважды?!

В общем, через полторы недели (банковские пинкертоны работают тщательно!) мне позвонили из банка. Так, мол, и так – в общем, ничего мы вам не должны. Как это? Да вот так: приехали наши техники, вскрыли банкомат с чудесной надписью АТБ, по указанному вами адресу – а там все в порядке. Все деньги – тютелька в тютельку. Да он же не работал? Глупости, чудесно он работал. Да я же сам проверял, и по телефону с вашим товарищем говорил? Это вам показалось. А мои пять тысяч? НЕ ОБНАРУЖЕНО.

И, собственно, все на этом. Ситуация, как вы понимаете, щекотливая; фактически – мое слово против их слова. Я говорю – «были 5 тысяч», банк говорит – «не было». А кто и что докажет?

С другой стороны – так что ж теперь, всегда ходить к банкомату, вооружившись толпой свидетелей? И под их тщательным наблюдением медленно пересчитывать все наличные, прежде чем положить их внутрь? Как быть, если доказать ничего нельзя, особенно – «по горячим следам»? Ведь тогда получается, что «банк (и банкомат) всегда прав»? Железная бандура всегда может изъять у тебя «излишки», а ты будешь виноват уже в том, что непонятно с какой стати ей доверился? А я-то раскатал губу, что в банке мне – человеку с идеальной кредитной историей, почтенному пожилому социологу, не такому уж нищеброду, целый Тихоокеанский банк с другого конца РФ пойдет навстречу… Хрен! «Не было там никаких 5 тысяч. Ты ошибся, дядя. Иди себе лесом». Обидно.

Уже слышу фирменное постсовковое от читателей, которые все как один привыкли трудности не преодолевать, а обтекать и обходить на кривой козе – «какие наличные, фи – а мы вот все по безналу переводим, вот такие мы молодцы!» Но я, во-первых, люблю наличные, а во-вторых – исхожу из бесконечно наивной мысли, что если у банков есть банкоматы, то они ведь должны работать, не так ли? И я уж молчу о том, что за переводы по безналу у нас сейчас берут проценты.

В общем, пятерку так и не вернули.

А недавно пришлось биться с банкоматами Тинькофф. Примерно в том же ключе – разве что деньги, слава богу, не уперли. Но времени потратил изрядно. Передо мной еще пришел мужик – он, бедолага, поставил перед собой задачу заложить в Тинькова «большую сумму» тысяч 170. Рублей. То есть в пересчете – порядка пары тысяч евро. И не мог!

Бился с банкоматом, как лев. Он ему сует – тот брезгливо выплевывает. Он уж и так, и этак, по одной по две, того достоинства, другого – не. Было похоже, что банкомату обрыдли русские деньги. Наверно, он хотел настоящие – доллары, к примеру. Или британские фунты. Но мужик упорно совал и совал в него рубли…

Я уж утомился ждать, пошел погулять по торговому центру. Зашел в один магазин, в другой… вернулся где-то через полчаса – мужик все еще не терял надежды. А это ведь Тинькофф – то есть у него даже теоретически отделений нет. Вы мне скажете, что надо было пойти поискать другой банкомат… Но это и был второй в тот день, который в Реутове! Ближайший в Новогиреево я уже опробовал – бесполезно. Мне надо было положить всего ничего – 23 тысячи, но и с такой ничтожной суммой новогиреевский Тинькофф меня послал. Не нравились ему рубли – он упорно хотел что-то другое. Возможно, аргентинские песо.

В общем, мужик с грехом пополам загнал в аппарат тысяч 50 – и отошел передохнуть. Я после него заступил на вахту – и отделался неожиданно быстро, всего за 20 минут. Повезло – банкомату, видимо, уже надоело ломаться.

Но это тоже проблема «железных друзей»: иной раз взбесишься, пока скормишь аппарату АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНУЮ деньгу! Что на них находит…

Ни взять

Впрочем, бывает и проблема противоположная – когда из банкомата невозможно получить СВОИ деньги. Я человек наивный, в финансах неискушенный – для меня недавно тоже оказалось шоком, когда я со своей дебетовой карты СБЕРА не смог получить нужную мне сумму! Не мог даже понять, пока знающие люди не объяснили – в современных финансовых делах меня часто подводит мой здравый смысл.

Надо было снять наличными 170 тыс., на карте было около двухсот, я потопал к банкомату, уверенный, что тут-то никаких проблем быть не должно: карта дебетовая, деньги мои, это не кредит… оказалось – шиш. Есть у Сбера такая вещь, как «лимит снятия» в сутки. У меня – 150 тысяч. И все – ни рубля больше тебе Сбер не даст.

Я наивно пошел в отделение – давайте поднимем мне лимит снятия, если надо, я, так и быть, даже напишу вам эту заяву, как вы любите, письменно… Надо мной посмеялись – ишь, чего захотел! Лимит снятия изменить нельзя!! Только если перевыпустить карту!

Удивительная все ж штука. Деньги вроде твои, карта твоя, счет твой – снять деньги ты не можешь. По мне, это ж в чистом виде дефолт – банк отказывается отдать тебе твои деньги по требованию; Я ОБАНКРОТИЛ СБЕР! Но конечно же нет – это всего лишь тот самый пресловутый МЕЛКИЙ ШРИФТ в договоре. Ты на это как бы сам согласился, как бы сам дал СБЕРУ такое право – как будто ты частично недееспособный и сам себе не доверяешь.

Чудны дела твои, финансовый мир…

Перемена тона

И напоследок – уже не про банкоматы, а просто забавное филологическое наблюдение из жизни банков. Как бывалый должник, заметил интересную особенность – насколько меняется стиль общения банка и клиента до и после оформления кредита. В состоянии ДО – банк сама любезность; его обращения к потенциальным заемщикам – в смс, буклетах или по электронной почте – так и сочатся елеем: «уважаемый клиент», «хотели бы обратить Ваше (с большой буквы!) внимание», «просьба принести с собой паспорт», «мы рады сообщить Вам» и т.д. в таком духе.

Но, как только кредит оформлен – тон РЕЗКО меняется. «Очередной платеж должен быть сделан до … июня»; «пополните вашу карту во избежание просрочки»; «оплатить», «необходимо внести» и т.д. Слово «уважаемый» куда-то пропадает, любые расшаркивания – туда же, тон делается строго повелительным, «коллекторским». И так делают практически все банки! Особенно удивительно, что это ведь все – не обращения к безнадежным должникам-банкротам, которые постоянно опаздывают с платежами и скрываются от возмездия; нет – это не более чем напоминания о договорных сроках, то есть никакой вины на клиенте нет, он в своем праве. Получается, однако, что звание «уважаемый» в глазах клиент теряет просто потому, что согласился, как лох, просто взять у банка деньги взаймы.

И особенно занятно, что дача денег в долг – это, по большому счету, основная деятельность банка, и презирать клиентов за то, что они помогают тебе осуществлять свое предназначение – ну, это как если бы таксист презирал пассажиров (ууу, нищеброды, свою машину не купили!), ресторатор – своих гостей (ууу, лохи, сами готовить не умеют!), а проститутки – своих клиентов (ну и уроды, бесплатно им никто не дает). Тем не менее – таковы у нас банки. А какие банки – такие и банкоматы.