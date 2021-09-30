Пуск «Циркона» с АПЛ запланирован на октябрь

В начале октября планируется провести первый испытательный пуск подводной версии гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщил источник в ОПК.

Пуск проведут в рамках летно-конструкторских испытаний с АПЛ «Северодвинск» Северного флота в Белом море с надводного положения. Пуск перенесли с сентября из-за мероприятий технической подготовки. В 2021 году хотят провести два пуска «Циркона» с АПЛ. В зависимости от результатов второй пуск могут провести «в ноябре из-под воды по морской цели». В 2022 году испытания продолжатся. Источник ТАСС заявил, что в ноябре 2021 года и в 2022 году также планируют испытания с надводного носителя. После начнется плановая поставка ракет Военно-морскому флоту.

Напомним, успешно прошли летно-конструкторские испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя – фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота. В августе Минобороны в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» заключило первый контракт на поставку ракет «Циркон».