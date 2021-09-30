Лидер КНДР отверг предложение США о переговорах

Призыв США к переговорам является прикрытием американской враждебной политики, сообщил лидер КНДР Ким Чен Ын.

На пятой сессии Верховного народного собрания 14-го созыва северокорейский лидер заявил, что Вашингтон враждебно настроен по отношению к КНДР, сохраняется военная угроза со стороны США, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи и Reuters.

Ким Чен Ын при этом сообщил о готовности восстановить в начале октября линии связи с Южной Кореей. По его словам, такие действия будут способствовать улучшению отношений и установлению мира на Корейском полуострове.

Как следует из графика штаб-квартиры ООН, Совбез организации на закрытом заседании в четверг рассмотрит последние ракетные испытания КНДР.

Источник РИА «Новости» в Совбезе сообщил, что «проведение консультаций запросили Великобритания, США и Франция». Источник заявил, что «повторяющиеся пуски подрывают региональную и международную безопасность».

Напомним, КНДР объявила о состоявшихся во вторник успешных испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». В Сеуле заявили, что разработка КНДР гиперзвуковых ракетных технологий находится на ранней стадии.