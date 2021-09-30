 

Frankfurter Allgemeine – в борьбе с топливным кризисом Лондон задействовал армию

30.09.2021, 3:32, Новости дня
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Из-за нехватки водителей грузового транспорта Великобритания переживает топливный кризис, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. На многих автозаправках нет ни бензина, ни дизеля. Из-за этого многие, например таксисты в Лондоне, не могут работать. Чтобы урегулировать ситуацию, власти страны задействовали военных, рассказывает немецкое издание.

Сейчас не у всех таксиков в Лондоне есть возможность работать. В некоторых частях Великобритании на автозаправках практически или совсем нет топлива. Полу Кёрби повезло, и он смог залить полный бак, но только с девятой попытки и после 1,5 часов ожидания.

ПОЛ КЁРБИ, таксист: Где-то половина моих коллег сидят сегодня дома, потому что не смогли заправиться. Они не знают, когда снова смогут выйти на работу. Это вызывает большое беспокойство, в том числе у их семей. Они теряют 100 процентов дохода. Если я не могу ездить на такси, я не могу зарабатывать.

В целях преодоления топливного кризиса правительство задействовало армию. Определённое число водителей автоцистерн из армии уже готовы приступить к работе, заявил министр экономики.

У кандидата в канцлеры Германии от СДПГ Олафа Шольца спросили: «Собирается ли Германия отправить в Великобританию своих водителей грузового транспорта?» Он ответил: «Свобода передвижения работников действует в ЕС. Мы очень настойчиво уговаривали британцев не покидать союз. Они приняли другое решение. Я надеюсь, что вскоре они справятся с проблемами, которые у них из-за этого возникли».

По имеющимся подсчётам, по всей стране не хватает 100 тысяч водителей для транспортировки бензина и дизеля от производящих топливо предприятий до автозаправок. После брексита многие водители вернулись на европейский континент. К тому же пандемия коронавируса препятствовала обучению и проверке новых водителей.

Дата выхода в эфир 28 сентября 2021 года.



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