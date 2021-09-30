 

Euronews – США и ЕС пора договориться о совместном противостоянии Китаю на глобальном рынке

30.09.2021, 3:32, Новости дня
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В американском Питтсбурге открывается заседание Совета ЕС и США по торговле и технологиям, на которое возлагают большие надежды в плане укрепления и развития взаимовыгодного сотрудничества. Эксперты предупреждают, что, если Вашингтон не сможет преодолеть разногласия и договориться с Брюсселем, — это даст конкурентное преимущество Пекину, который сможет ещё больше диктовать свои условия и в торговле и технологиях, передаёт Euronews.

В течение нескольких лет Евросоюз и Соединённые Штаты вели друг с другом торговые баталии. Но пришло время им договариваться о том, как вместе противостоять Китаю.

В этом контексте в среду в американском городе Питтсбурге начнётся заседание Совета ЕС и США по торговле и технологиям. Европа надеется, что это придаст ей влияния на мировой товарообмен и поможет установить правила глобальной коммерции.

На бумаге двусторонний план выглядит абстрактно: «Содействовать торговле, расширять инвестиции, разрабатывать стандарты, стимулировать инновации». О том, что это значит на практике, рассказывает эксперт Европейской организации потребителей.

ЛЕА АФФРЕ, эксперт Европейской организации потребителей: Это уже не похоже на Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнёрство, которое ЕС и США пытались создать. Это, скорее, переговоры об американо-европейском сотрудничестве по темам: здоровье, климат, цифровые технологии и конкуренция. Совет по торговле и технологиям будет увязывать торговые вопросы с цифровыми.

На повестке дня также искусственный интеллект, зелёная экономика, управление данными. Стороны будут решать, как построить глобальную цепочку поставок микросхем, которых стало остро не хватать.

Встреча может быть омрачена недавней ссорой из-за подводных лодок между Францией и США. Но наблюдатели надеются, что участники хотя бы не будут ставить друг другу палки в колёса.

ЛЕА АФФРЕ: Этот Совет по торговле и технологиям не должен быть использован Белым домом и американской промышленностью, чтобы удержать Евросоюз от создания и развития таких важных вещей, как регулирующие платформы и искусственный интеллект. 

Если же Вашингтон будет обращаться с Брюсселем, как с соперником, и попытается навязать ему свои правила игры, то это даст конкурентное преимущество Пекину, который обладает другими ценностями и стандартами. Тогда Китай сможет ещё больше диктовать свои условия и в торговле и технологиях. 

Дата выхода в эфир 29 сентября 2021 года.



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