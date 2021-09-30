Девушка решила отомстить подруге, которая переспала с ее парнем и подарила ей украшение, которое и расставило все по местам

Большинство ювелирных магазинов предоставляют опцию «индивидуальная гравировка». С её помощью любой желающий может нанести на украшение надпись или личные инициалы.

В одну из американских ювелирных компаний поступил заказ, индивидуальная гравировка которого привлекла внимание не только сотрудников, но и владелицу заведения.

Женщина опубликовала в своём ТикТок аккаунте письмо от неизвестной, в котором девушка рассказала, что хочет отомстить подруге за то, что она спит с её парнем.

План заключался в том, чтобы на день рождения подарить фирменную подвеску с особой гравировкой на глазах у всех присутствующих.

«Я узнала, что мой бойфренд спит с моей лучшей подругой. Ей зовут Валентина и у неё скоро день рождения. Я хочу подарить ей просто незабываемый подарок!»

На лицевой стороне неизвестная заказчица попросила написать

«Валентина», а на тыльной «Забирай мои объедки».

Также девушка попросила заменить одно звено цепочки на змею, чтобы обидчица точно поняла смысл послания.

Публикация набрала более 200 000 лайков и практически 1 000 000 просмотров, а интернет-пользователи до сих пор не прекращают обсуждать поступок девушки.

«Не понимаю, зачем тратить время на такую подругу»

«Как бы я хотела посмотреть на реакцию парня и подлой подруги»