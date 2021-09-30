Россия обвинила Украину в саботаже мирного процесса в Донбассе

Украина саботирует мирный процесс в Донбассе, а ОБСЕ перестает быть активным участником урегулирования конфликта, сообщил полпред РФ на переговорах Контактной группы Борис Грызлов.

Оценивая заседание Контактной группы по урегулированию в Донбассе, Грызлов заявил, что «основным результатом стало полное обнажение истинной украинской позиции по всем вопросам урегулирования». У Киева нет «содержательных предложений и аргументов по вопросам практического урегулирования», поэтому Украина занимается «ничем не прикрытым саботажем и доведением переговоров до абсурда», сообщил Грызлов.

По его словам, ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, а «координатор от ОБСЕ Микко Киннунен фактически отказался от роли посредника на переговорах, объявив себя простым модератором». Грызлов констатировал, что «ОБСЕ перестает быть активным участником в поиске путей урегулировании конфликта», передает ТАСС.

Заявление главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного об отмене запрета командирам открывать ответный огонь без согласования с командованием Грызлов расценивает как выход Киева из соглашения о дополнительных мерах контроля за перемирием в Донбассе. На требование представителей ДНР и ЛНР дезавуировать это заявление и. о. главы делегации Киева в Контактной группе вице-премьер Алексей Резников «в рамках пункта «прочее» заявил, что не надо обращать внимание на публикации блогеров», «приравняв к блогерам представителя высшего командования ВСУ, сказал Грызлов. По его словам, «власти Киева в очередной раз заблокировали мирный процесс».

Накануне военные журналисты после встречи с главкомом ВСУ сообщили, что Залужный специальной директивой разрешил украинским военным в зоне конфликта в Донбассе открывать ответный огонь по противнику без согласования с высшим руководством.