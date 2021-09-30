 

Счетная палата призвала снять ограничения по срокам использования маткапитала

30.09.2021, 2:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСчетная палата предлагает снять ограничения по срокам использования материнского (семейного) капитала, а также ежегодно выплачивать семьям за его счет 20 тыс. рублей на подготовку детей к школе, говорится в отчетах СП.

В отчетах о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми в виде материнского (семейного) капитала» указывается, что эта мера поддержки «востребована населением».

Счетная палата в качестве «наиболее актуальных запросов» назвала «снятие ограничения трехлетним периодом использования данных средств, а также удовлетворение текущих нужд семьи», передает ТАСС.

Замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина отметила «перспективное» предложение Счетной палаты в отношении скопившихся остатков на счетах граждан, назвав его «абсолютно обоснованным и верным». Баталина подчеркнула, что «надо найти решение, как эти средства гражданам передать».

В отчете указывается, что в соответствии с поручением президента РФ «единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год». Счетная палата полагает, что «было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тыс. рублей за счет средств МСК». Расходы федерального бюджета на это, по предварительной оценке, составят около 60 млрд рублей в год, передает РИА «Новости».

По оценке СП на апрель 2021 года в целом по России, чтобы подготовить к школе мальчика требуется потратить 19,3 тыс. рублей, девочку – 23,8 тыс. рублей (35% и 43% среднемесячной номинальной начисленной зарплаты).

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что надо выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, от рождения до окончания школы. Путин заявил, что в РФ пока недостаточно мер поддержки для семей с детьми, а на Дальнем Востоке семьям нужны и дополнительные меры помощи.



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