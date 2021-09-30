 

CNN – США оказались на грани дефолта, который может ввергнуть в кризис весь мир

30.09.2021, 2:38, Новости дня
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США всё ближе к дефолту из-за того, что республиканцы по-прежнему отказываются одобрять увеличение потолка государственного долга страны, пишет CNN. Однако телеканал предупреждает, что дефолт по госдолгу будет иметь «немыслимые» последствия не только в США, но и во всём мире.


Reuters

Соединённые Штаты «движутся к обрыву» из-за того, что республиканцам и демократам в сенате не удалось договориться об увеличении потолка государственного долга страны, чтобы избежать дефолта. Как отмечает CNN, в случае неудачи последствия будут ощущаться не только в США, но и далеко за пределами страны.

Как отмечается на сайте телеканала, что, так как американское правительство тратит больше, чем получает в виде доходов, дефолт по долгам заставит его прекратить платить зарплаты военным, остановить пенсионные выплаты и отменить другие льготы.

Если США не смогут выплачивать проценты по своим долгам, возрастут ставки, по которым они берут деньги в долг. Это означает, что также вырастут ставки по ипотечным кредитам, автокредиты и проценты по кредитным картам. Вероятно, миллионы американцев потеряют работу, а экономическое восстановление после пандемии коронавируса значительно замедлится.

Кроме того, поскольку «стабильность госдолга США является основой мировой экономики», дефолт может ввергнуть в кризис весь остальной мир, предупреждает CNN.

Именно «немыслимый характер последствий», которыми грозит отказ конгресса увеличить потолок государственного долга, является причиной того, что враждующие политики в Вашингтоне, «стиснув зубы», как правило, в последний момент голосуют за повышение потолка госдолга. Однако в этот раз ситуация иная.

Дело в том, что республиканцы отказываются сотрудничать, так как полагают, что демократы и президент Джо Байден проводят «бесконтрольную политику расходов», которая приведёт к росту государственного долга, составляющего на данный момент почти $29 трлн.

Однако подобную позицию телеканал называет «лицемерной», напоминая, что демократы неоднократно голосовали вместе с республиканцами за повышение лимита госдолга при президентах-республиканцах.

Как отмечает CNN, республиканцы хотят снять с себя ответственность и обвинить демократов в банкротстве страны. Учитывая, сколько поставлено на карту, в Республиканской партии знают, что в конечном итоге у демократов не останется другого выбора, кроме как самостоятельно принять решение об увеличении потолка государственного долга и заплатить за это высокую политическую цену.



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