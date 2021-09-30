Кадырова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в социально-экономическое развитие региона, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«От всей души поздравляю главу Чеченской Республики, Героя РФ Рамзана Ахматовича Кадырова с большой и важной наградой – орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и многолетнюю добросовестную работу. Указ подписан Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным», – написал Дудаев в Instagram.

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Публикация от АЛЛАХIУ АКБАР (@ahmed_95kra)

Ранее президент Владимир Путин заявил, что выборы в Чечне могут показаться нереалистичными, однако если посмотреть на результаты работы в регионе, то результат голосования становится понятен.

С 17 по 19 сентября в Чеченской Республике проходили выборы главы региона. Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам обработки 100% протоколов набрал 99,7% голосов.