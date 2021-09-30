Палата представителей США проголосовала за отмену лимита госдолга

Большинство членов Палаты представителей Конгресса США выступили за приостановку действия лимита госдолга, сообщают информационные агентства.

За приостановку проголосовали 219 конгрессменов, против – 212. Инициативу должен рассмотреть Сенат, передает ТАСС.

Палата представителей отправила законопроект, который предполагает приостановку ограничений до 16 декабря 2022 года включительно, в Сенат, где тому не хватает поддержки из-за оппозиции со стороны республиканцев, передает РИА «Новости».

Напомним, в Сенате не прошел процедурное голосование законопроект о приостановке действия лимита госдолга США. Имеющие меньшинство в Сенате республиканцы обещали принять все возможные меры, чтобы заблокировать законопроект о приостановке действия лимита госдолга США почти до конца 2022 года и временном финансировании федерального правительства.