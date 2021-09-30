WSJ – Байден «влип» в очередной афганский скандал из-за показаний своих генералов

В ходе сенатских слушаний два высокопоставленных американских генерала заявили, что предложили Джо Байдену оставить в Афганистане военный контингент — что напрямую противоречит заявлениям американского лидера, пишет The Wall Street Journal. При этом, как отмечает газета, суть скандала заключается даже не в том, что Байден отверг советы своих военных, а в том, что он отказывается принимать ответственность за свои решения.



Reuters

Президент США Джо Байден надеется, что политические последствия неудачного вывода американских войск из Афганистана быстро забудутся, однако сенатские слушания, которые прошли в этот вторник и в которых приняли участие министр обороны США и два высокопоставленных генерала, выставляют американского лидера явно не в лучшем свете, пишет The Wall Street Journal.

В частности, в ходе слушаний выяснилось, что, когда Байден принимал решение об окончательном уходе из Афганистана, на такой шаг он пошёл вопреки советам своих военных. И председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли, и генерал Кеннет Маккензи ясно дали понять, что они советовали президенту оставить в Афганистане примерно 2,5 тыс. американских военнослужащих, что, по идее, должно было помешать талибам* стремительно установить контроль над страной.

Однако незадолго до этого Байден утверждал, что ему давали совсем другие рекомендации. В частности, всего через несколько дней после падения Кабула, отвечая на вопрос о том, убеждали ли его советники оставить в Афганистане военный контингент, Байден заявил следующее: «Никто такого мне не говорил, если правильно помню».

Весь скандал, как отмечает газета, даже не в том, что президент проигнорировал совет военных, — ведь окончательное решение всегда за ним. Скандал в том, что он отказался открыто признать, что такое решение принял он сам. Байден хочет получить политические дивиденды, связанные с уходом из Афганистана, однако он явно не горит желанием брать на себя соответствующие политические риски и не признаёт, что в ходе эвакуации он отмёл рекомендации военных.

Американские генералы также фактически опровергли заявления Байдена о том, что они советовали ему во время хаотичного вывода войск. По версии президента США, его генералы согласились на то, чтобы установить крайним сроком для вывода войск 31 августа. Однако генерал Милли подтвердил, что этот совет Байден получил 25 августа, или через 10 дней после падения Кабула.

Из-за такого долгого срока ожидания военные оказались перед свершившимся фактом, так как к этому времени талибы уже надёжно закрепились в Кабуле. По сути, как отмечает The Wall Street Journal, события могли принять совсем другой оборот. В частности, как только стало ясно, что Кабул падёт в середине августа, США могли бы сообщить талибам, что собираются выставить вокруг кабульского аэропорта охрану по широкому периметру, а также контролировать город до завершения эвакуации американцев и их афганских союзников.

Таким образом уход США из Афганистана прошёл бы куда более гладко и, возможно, с меньшим количеством сопутствующих жертв, даже если бы это и привело к нарушению крайнего срока эвакуации. Однако Байден хотел покинуть Афганистан в кратчайшие сроки, что и сподвигло его на принятие подобного «гнилого» тактического решения.

Показания генералов также бросили тень на благостные заверения администрации в том, что уход США из Афганистана не окажет серьёзного влияния на национальную безопасность. Когда сенатор Марк Келли спросил Маккензи: «Вы уверены, что мы способны помешать таким организациям, как «Аль-Каида»** и ИГ***, использовать Афганистан в качестве плацдарма для террористической деятельности?», генерал ответил: «Я бы не сказал, что уверен».

Более того, уход США из Афганистана Милли откровенно назвал «стратегическим провалом», из-за которого «в Кабуле теперь всем заправляет враг». Такая риторика в корне отличается от тона заявлений администрации, которая рассматривает талибов в качестве потенциального партнёра.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.