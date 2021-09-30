 

В Киеве мужчина и женщина массово подделывали СOVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Их разоблачила киберполиция

30.09.2021, 1:34, Новости дня
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Отмечается, что правонарушители продавали ПЦР-тесты по 600 грн, а свидетельства о вакцинации – по 1200 грн.

“В своей деятельности преступники использовали поддельные печати и логотип известной украинской клиники. По предварительным подсчетам, пара успела изготовить около 200 поддельных медицинских документов”, – говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В ходе обысков правоохранители изъяли ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты, а также бланки для ПЦР-тестов на коронавирус.

“В результате осмотра изъятой техники найдены переписки о заказе фальшивых сертификатов и выявлены бланки для их изготовления”, – подчеркнули в департаменте киберполиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Открыто производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но “есть вопросы по бумажным формам”.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Главный санврач Игорь Кузин 27 сентября сообщал, что в Украине открыто около 300 уголовных производств из-за подделки COVID-сертификатов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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