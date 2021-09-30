 

В Кремле выступили против военного сотрудничества Украины и Турции

30.09.2021, 1:34, Новости дня
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По его словам, в Кремле не хотят, чтобы турецкие системы вооружений использовались для нанесения ударов по российским оккупантам на Донбассе.

Контекст:

Украина подписала соглашение о покупке турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina, об этом стало известно в ноябре 2018 года. Бывший главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак говорил о закупке в 2021 году пяти новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar. В России призывали Турцию не продавать их Украине.

В июле военно-морские силы Украины получили первый ударный беспилотник Bayraktar.

13 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что на вооружении армии есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов, еще четыре таких комплекса планируется приобрести в 2021–2022 годах.

Ранее, 7 сентября в Стамбуле прошла церемония закладки киля первого корвета типа Ada для Военно-морских сил Украины. По договоренностям, в 2022 году боевой корабль будет переправлен в Украину для установки вооружения и доработки, а уже в 2024 году он войдет в состав ВМС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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