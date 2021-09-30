 

ЕСПЧ присудил «Яблоку» и двум активистам по 5 тысяч евро

30.09.2021, 1:18, Разное
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Они обжаловали фальсификации на выборах 2011 года.

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу воронежского отделения партии «Яблоко» и активистов Василия Тимошенко и Вячеслава Крапивкина на подтасовки результатов выборов в Госдуму в 2011 году. Об этом сообщается на сайте суда.

ЕСПЧ постановил, что РФ должна выплатить по €5 тысяч каждому заявителю (в связи со смертью Крапивкина выплата присуждена его супруге) в качестве компенсации морального ущерба. Требования о возмещении судебных издержек ЕСПЧ отклонил.

В жалобе партия «Яблоко» и активисты утверждали, что в 2011 году на выборах в Госдуму члены УИК в Калачеевском и Семилукском районах Воронежа фальсифицировали результаты на своих участках.

По их данным, выданные наблюдателям копии протоколов об итогах голосования отличались от опубликованных позже.

В жалобе также указано, что часть голосов у оппозиционных партий отняли в пользу «Единой России».

Обращения в прокуратуру и Следственный комитет в 2011 году были отклонены. Российские суды, рассматривавшие дело, отклонили жалобы, не сочтя достаточным доказательством фальсификаций копии протоколов, выданных наблюдателям.

По заявлению правительства, права заявителей не были нарушены, а выборы состоялись в соответствии с законом. ЕСПЧ постановил, что РФ нарушила статью о праве жителей на свободные выборы. В решении указано, что российские суды не обеспечили эффективного рассмотрения жалоб заявителей, а уничтожение избирательных бюллетеней исключило возможность пересчитать голоса и таким образом перепроверить аргументы заявителей.

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28 сентября ЕСПЧ также обязал власти РФ выплатить более €15 тысяч «Новой газете» и ее журналистам за необоснованные претензии к статьям 2010 года о партийной программе «Единой России» «Чистая вода».

Источник: Новая газета



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