Невакцинированных атлетов отправят на карантин на ОИ в Пекине

Спортсмены и участники Олимпийских игр-2022 в Пекине вакцинированные от коронавируса будут допущены в «пузырь» Олимпиады, а не прошедшие вакцинацию атлеты отправятся на карантин, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Невакцинированные атлеты должны будут по прибытии в Китай отбыть 21-дневный карантин, те, у кого есть медицинский отвод от вакцинации, будут рассмотрены в отдельном порядке.

«Все вакцины, признанные ВОЗ или соответствующими международными организациями или официально одобренные соответствующими странами или регионами, будут приняты», – говорится в релизе МОК, передает РИА «Новости».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года.