Французский посол вернулся в США

В Вашингтон после консультаций во Франции вернулся французский посол Филипп Этьен, сообщают информационные агентства.

Этьен, прибыв в американский аэропорт, отказался от общения с прессой, передает РИА «Новости».

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта с Канберрой на строительство субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подлодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.