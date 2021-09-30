 

Французский посол вернулся в США

30.09.2021, 1:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Вашингтон после консультаций во Франции вернулся французский посол Филипп Этьен, сообщают информационные агентства.

Этьен, прибыв в американский аэропорт, отказался от общения с прессой, передает РИА «Новости».

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта с Канберрой на строительство субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подлодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.



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