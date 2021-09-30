 

Комиссия Мединского призвала Минюст уточнить запрет изображений нацистов

30.09.2021, 1:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗапрет демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны и нацистской атрибутики не должен касаться культурных, образовательных, научно-просветительских и контрпропагандистских произведений, сообщила комиссия по историческому просвещению под председательством помощника президента РФ Владимира Мединского.

Комиссия посоветовала Минюсту, Генпрокуратуре, МВД и СК при участии Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского книжного союза составить «рекомендации по применению норм» соответствующего закона. Эти рекомендации следует «довести до отраслевого сообщества», передает ТАСС.

Участники межведомственной комиссии по историческому просвещению также заявили, что в РФ необходимо совершенствовать преподавание региональной истории, поддерживать русские школы за рубежом и создавать новые форматы взаимодействия историков РФ и стран ближнего зарубежья.

Летом президент Владимир Путин подписал закон, запрещающих в РФ публичное демонстрирование нацистской атрибутики, изображений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.



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