Мнение: Профсоюз на “Ростсельмаше”. От теории к практике

Интересно про опыт создания профсоюза и борьбы рабочих за свои права на "Ростсельмаше".

Профсоюз на "Ростсельмаше". От теории к практике

Хочу поделиться опытом создания профсоюза.

На весеннем заседании Российского комитета рабочих от нашего завода был отправлен с докладом делегат, тогда ещё член «Инициативного комитета работников Ростсельмаша». Доклад его был принят рабочими и консультантами на ура. В нём он рассказывал о самых начальных шагах: про организацию, про общение в коллективе, про проблемы людей и, самое главное, про постановку задач перед коллективом. К тому моменту у нас уже был на руках проект коллективного договора, выработанный Инициативным комитетом и сочувствующими рабочими.

Вот здесь хотелось бы сделать небольшое отступление о важности вовлечения трудящихся в процесс постановки цели и написания документа. Рабочие наши, к сожалению, нередко не имеют достаточных знаний и зачастую даже не знают о существовании и назначении такого документа как коллективный договор. О том, как при его помощи можно улучшить своё положение, они, естественно, даже и не догадываются. Поэтому этот этап является одним из самых важных. Нужно не только спросить у людей, что они хотят, но и рассказать, как это работает. Самый частый вопрос на эту тему: «А что туда можно записать»? Люди даже не представляют, что единственное ограничение для коллективного договора – не хуже, чем в Трудовом кодексе. А дальше долгая, и, зачастую, нудная часть работы. Ходишь и, как попугай, всем повторяешь – важно не то, что написано, а то, что вы САМИ МОЖЕТЕ взять положенное вам. Не достаточно просто написать хороший проект коллективного договора, побороться за его заключение и заключить его. Важно сохранить и приумножить ту мощь, которую даёт сплочённый коллектив, который может заставить работодателя соблюдать ваши права и его обязанности.

Вовлекать трудящихся в процесс разработки и постановки целей и задач важно потому, что ты их не только учишь и разъясняешь им их коренные интересы, но и сам учишься и вникаешь глубже и лучше понимаешь тему. Процесс создания проекта коллективного договора – это и есть первый шаг сплочения и становления коллектива. Ты уже побуждаешь их работать вместе и сам работаешь в команде. Зачастую работать очень результативно начинают вместе именно те люди, которые ещё вчера ходили и говорили: «С кем объединяться? Вот с этим вот? Пф!». И это очень удивляет. Порой бросаются с головой в работу те люди, о которых ты никогда бы и не подумал, что им это интересно.

Процесс написания проекта коллективного договора не только помог сплотить людей и выявить рабочее ядро, но и вырисовал более детальную картину происходящего вокруг. Порой рабочие даже не понимают простых истин – как это их переработки увольняют людей? Ничего, ещё раз объяснил, сам же лучше понял. И снова, и снова, и снова…

В конечном итоге работодатель сам создал замечательную обстановку для членов становящегося союза рабочих – у нас в приказном порядке отобрали все субботы и праздничные дни с февраля по сентябрь включительно. Сверхурочные оплачивались в одинарном размере, люди уставали и начинали болеть от тяжести труда, ужасных условий и погоды.

В июле месяце я вспомнил о том, что у нас существует замечательная 99 статья ТК РФ об ограничении максимального числа сверхурочных. Люди были выжаты и на пределе. Оставалось пустить искру и всё это пламя полыхнуло бы. Но неконтролируемый пожар вряд ли нам поможет и улучшит наше положение. Зола, конечно, является плодородной почвой для новых побегов, но в нашей ситуации «сжигать лес, который мы так долго растили» не хотелось, особенно если твоей целью является «улучшение жизни в этом лесу». Проконсультировавшись с товарищем Поповым, мы выработали образец уведомления, в котором говорилось о том, что в соответствии с 99 статьёй ТК РФ в этом году мы выработали все сверхурочные часы. Дальнейшие сверхурочные возможны в следующем году с нашего согласия. Данное уведомление было подписано коллективом (около 30 человек) и отправлено заказным письмом руководству предприятия.

В этот же момент товарищи рабочие начали активно на меня наседать с предложениями оформить нашу организацию. Было проведено внеочередное собрание Инициативного комитета, которое стало учредительным собранием профсоюза «За рабочее дело». Рабочие не сильно хотели работать с карманным профсоюзом, который действует на заводе, но я всё же решил, что данная площадка будет в своё время отличной для пропаганды, и оставлять борьбу в нём не стоит, поэтому настоял на работе и там. Сказано – сделано.

Заявление отправлено, но что же делать дальше? А дальше два выхода – стоять на своём или отступить и дать ещё больше сесть себе на шею.

Пораскинув мозгами, я понял, что ситуация как нельзя лучше складывается в нашу пользу – рабочие кучами увольняются, людей нет, на завод идти работать никто не хочет, жара, зарплаты маленькие, постоянные переработки. Будем биться. Увольнение в данной ситуации – самый последний шаг, на которое пойдёт руководство в данной ситуации. Тендеров набрали, а работать некому. В итоге была выработана стратегия – своих не сдаём, если кто-то придёт терроризировать –- мы боимся нарушать закон. Всё! МЫ. БОИМСЯ. НАРУШАТЬ. ЗАКОН.

Выбранная стратегия сыграла нам на руку – никто из руководства не знал, что ответить на данное заявление рабочих и как поступать. Полгода работы в ужасных условиях, почти без отдыха, настолько сплотило рабочих, что даже наши местные холуи из числа рабочих, которые всех всегда с потрохами сдавали начальству, до сих пор не знают, кто конкретно является активистами. В итоге, когда в июле месяце нас лишили премий (это было ещё не связано с коллективным отказом от сверхурочных), мотивировав это тем, что мы «не выполнили план», рабочих это подстегнуло ещё больше. Они начали понимать. 12 июля и все субботы отработаны, а премии нет. Холуи начали выть прямо на пятиминутках перед сменой, требуя мастера наказать «прогульщиков», мол, чего они из-за «бездельников» должны страдать. Но это было только начало.

В следующем месяце случилось то, от чего я чуть не упал на пол и не начал кататься от приступов смеха – вся бригада получила полные зарплаты и премии. И сумма у всех была одинакова. Каково же было недоумение у наших цепных псов администрации – это надо было видеть. Они ведь отработали все субботы, а зарплаты у всех одинаковые! Самое смешное в этой ситуации – мастер подал документы руководству о лишении нас премий (тех, кто продолжал не выходить в субботы). А мы что? Мы боимся нарушать закон, помните?) В итоге мастеру пришла отписка от руководства – причин лишать работников премий нет!

Победа, скажете вы? Не спешите. До конца года ещё 3 месяца. К сожалению, по состоянию здоровья я был вынужден уйти с завода. Но ребята продолжают не выходить по субботам. Профсоюз единогласно решил не выгонять меня из профсоюза и решили оставить мне все те обязанности, которые до этого все рабочие единогласно доверили мне выполнять.Кроме того, можно уже сделать и небольшие выводы о доверии рабочих к профсоюзу. В тот день, когда я увольнялся, мне позвонили сварщики из цеха, который находится на другом конце завода (20 минут пешком напрямки) и спрашивали у меня, что делать. Хотят, «как у нас».

Также наш профсоюз принял Программу и Устав Федерации профсоюзов России. В ближайшее время «За рабочее дело» будет вступать в ФПР. Но это ещё не всё – на повестке дня стоит вопрос с отпусками. Руководство хочет двигать отпуск. Вот ещё одна небольшая задача, которую предстоит решить на своём пути начинающим пробуждать в себе классовое сознание рабочим юга России.

Работы ещё предстоит много. Рабочие заинтересованы. Если не прекращать работу с людьми, – всё получиться. Но главное – не стоит забывать, что нужно их учить, а не делать всё за них. Так победим!

С товарищеским приветом!

Гомелаури П.В., председатель профсоюзного комитета профсоюза «За рабочее дело», Ростов-на-Дону

https://frafond.ru/rabochee-dvizhenie/ot-teorii-k-praktike/ – цинк

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