 

На турнире WTA в Чикаго в третий круг одиночного разряда пробилась одна украинка из четырех

30.09.2021, 0:40, Новости дня
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Сеяная на турнире первой украинка (шестая ракетка мира) завершила поединок в двух сетах, обыграв 82-ю в мировом рейтинге соперницу со счетом 6:4, 6:3.

В третьем круге Свитолина будет противостоять Елене-Габриэле Русе из Румынии (98-я ракетка мира), которая вчера во втором круге одолела украинку Катерину Козлову с результатом 7:5, 6:2.

В третьем круге одиночного разряда на Chicago Fall Tennis Classic Украину представит только Свитолина. Начинали борьбу четверо – Свитолина (была освобождена от игр первого круга), Козлова, Даяна Ястремская и Марта Костюк.

В парном разряде борьбу начинали три украинки, двое из них – Людмила Киченок и Марта Костюк – играли вместе и зачехлили ракетки во втором круге, со счетом 6:3, 5:7, 6:10 проиграв паре Алексы Гуарачи (Чили) / Дезире Кравчик (США).

Надежда Киченок в паре с румынкой Ралукой Олару свой поединок второго круга еще не играли, их соперницами станут Николь Мелихар из США и Деми Схюрс из Нидерландов.

Контекст:

Chicago Fall Tennis Classic проходит на хардовом покрытии с 27 сентября по 3 октября. Призовой фонд турнира – $566 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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