Российские кураторы “нарисовали” явку в ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ, автобусы курсировали полупустые – СБУ

“По имеющимся данным, жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей фактически проигнорировали голосование, но российские кураторы “нарисовали” в ОРДЛО высокую явку и поддержку правящей партии “Единая Россия”. Сотрудники спецслужбы установили, что автобусы, которые возили так называемых избирателей из ОРДЛО на территорию России, курсировали полупустые. При этом по документам у них было 100% загрузки мест. Такая псевдомассовая явка активно освещалась пророссийскими пропагандистами, которые создавали нужную картину в СМИ”, – говорится в релизе.

СБУ в YouTube обнародовала аудиозаписи перехвата разговоров российских кураторов и “участковых” в ОРДЛО. В частности, речь идет о звонках помощника депутата Госдумы Артема Науменкова. Судя по прослушке, он прямо спрашивал, как жителей оккупированных территорий Донбасса убеждали голосовать за “Единую Россию”.

ВИДЕОАудио: Служба безпеки України / YouTube

Большинство манипуляций при голосовании провели через электронное голосование, сообщили в СБУ.

“В частности, организаторы собирали персональные данные “зависимых бюджетников” и вводили их данные в систему без личного участия “избирателей”. Несмотря на манипуляции оккупационных властей, им удалось обеспечить “явку” лишь в примерно 200 тыс. жителей временно оккупированных территорий Украины. И это при том, что по данным СБУ, агрессоры планировали получить более полумиллиона голосов. По оперативной информации, после завершения голосования массовая паспортизация жителей ОРДЛО была свернута российскими кураторами”, – говорится в релизе.

В СБУ сообщили, что документируют действия РФ в рамках ранее открытых уголовных производств. Полученные в рамках расследования материалы будут переданы в международные инстанции.

“В наспех выданных паспортах стоит код несуществующего подразделения миграционной службы Ростовской области. Прописка в этом документе также не указывается. Выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора”, – подчеркнули в спецслужбе.

Контекст:

Выборы в Госдуму проходили с 17-го по 19 сентября, впервые с 1993 года – без наблюдателей ОБСЕ.

Голосование организовали и на оккупированных территориях Украины. Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Председатель российской комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

Верховная Рада и МИД Украины призывали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

Служба безопасности Украины по факту организации и проведения голосования в Крыму открыла уголовное производство, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 53 членов территориальных избиркомов и 33 кандидатов в Госдуму.

Голосование на оккупированных территориях не признали Евросоюз, США, Польша, Грузия и Турция, а также осудила Великобритания. Госдепартамент США заявил, что голосование проходило в условиях, не способствующих свободному и демократическому волеизъявлению. Выборы в Госдуму РФ сопровождались запугиванием и давлением на оппозицию и независимых наблюдателей, подчеркнули в ЕС.

22 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление о нелегитимности выборов депутатов Государственной думы РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на дебатах сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций призвал ООН отреагировать на массовую выдачу российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и участие людей с этими паспортами в выборах в Госдуму РФ.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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