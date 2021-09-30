Олимпиада 2022 в Пекине пройдет без иностранных болельщиков – МОК

“Билеты будут продаваться исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая, которые соответствуют требованиям мер по борьбе с COVID-19”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что требования для китайских зрителей и детали оформления билетов еще разрабатываются.

Как подчеркнули в МОК, спортсмены, которые полностью не привились против коронавируса, должны будут пройти 21-дневный карантин по прибытии в Пекин на Олимпиаду 2022.

Контекст:

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.

На летней Олимпиаде 2020 в Токио могли присутствовать лишь болельщики из Японии.

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