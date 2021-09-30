 

Радуцкий сказал, когда Рада может рассмотреть законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов

30.09.2021, 0:40, Новости дня
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Он заявил, что поддерживает усиление ответственности за подделку свидетельств о вакцинации.

“Сейчас в Верховной Раде находится законопроект, подготовленный правительством Украины, об усилении уголовной ответственности для медработников, которые фальсифицируют, административную и в случае тяжелых преступлений, уголовную отвественность, если это делают не медработники. Также законопроект вводит ответственность для тех, кто пользуется такими вещами – поддельными сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестах. Надеюсь, этот законопроект будет принят в ближайшие дни, так как это внеочередная вещь, это угроза нацбезопасности”, – сказал Радуцкий.

Нардеп уточнил, что проект могут рассмотреть на следующей пленарной неделе.

“Уверен, спикер не будет возражать, чтобы этот законопроект был поставлен на повестку дня срочно”. – заявил он.

Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но “есть вопросы по бумажным формам”.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Главный санврач Игорь Кузин 27 сентября сообщал, что в Украине открыто около 300 уголовных производств из-за подделки COVID-сертификатов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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