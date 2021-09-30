Платья миди и макси: какие в тренде и с чем носить их этой осенью

Если вы думаете, что с наступлением осени длинные платья должны быть убраны в дальний ящик комода, вы глубоко ошибаетесь. Мода этого сезона предлагает нам ломать стереотипы. В обновленных реалиях вы можете сочетать летние цветочные платья с объемным трикотажем и ботинками на грубой подошве.

В солнечные дни вы можете продолжать носить мюли и босоножки с тонкими ремнями в тандеме с классическим тренчем, а в пасмурные – экспериментировать с многослойностью.

Не спешите облачаться в плотные брюки и свитера. У вас есть еще месяц, чтобы продолжить носить стильные миди и макси-платья. Поговорим о трендовых фасонах осени и о том, как вписать обновки в свой гардероб.

Клетчатое платье на бретелях

Безусловным хитом осени является клетчатое платье на широких присборенных бретелях. В этой модели отчетливо прослеживается сразу несколько актуальных тенденций: насыщенный зеленый оттенок, клетчатый принт и оборка по периметру подола. Носить такое платье следует поверх белой рубашки или футболки с воротником поло. Если вы наденете на ноги черные ботильоны, вы будете застрахованы от капризов погоды.

Трикотажное макси-платье

Изделия из трикотажа получили наибольшую популярность во время локдауна 2020. Годом позже трикотажные платья не желают сдавать своих позиций. Актуальные изделия избавились от облегания и получили некоторую свободу в нижней части. Выбирайте длинное серое платье в рубчик или с декоративными полосами. Такое изделие пополнит ваш базовый гардероб, прекрасно сочетаясь с пиджаками свободного кроя и лоферами.

Шифоновое платье с принтом

Дизайнеры предлагают нам продолжать носить длинные шифоновые платья с рисунком. Приветствуются узор пейсли, флористика, темные оттенки, закрытая горловина и объемный рукав. К такому струящемуся по телу платью можно надевать сапоги или ботильоны, а также кожаную портупею. Выдержите образ в единой цветовой гамме, и вы не прогадаете.

Миди-платье с разрезом

Летнее платье с мелким цветочным принтом и разрезом от бедра вполне впишется в концепцию многослойного образа с ковбойскими сапогами. Этой осенью казаки уже не носят с джинсами и кожаными косухами. Деним заменяют струящимися юбками или платьями длиной чуть ниже колена, а кожу – цветными ветровками или джинсовками оверсайз.

Для “бабьего лета”

Шифоновое длинное платье с мелким флористическим рисунком в пору “бабьего лета” может стать идеальной базой для прогулок. Надевайте такую модель с белыми кроссовками и высокими белыми носками. Берите с собой на прогулку сумку-мессенджер.

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Крупный цветочный принт

Струящиеся шифоновые платья с крупными цветами тоже сохранят актуальность этой осенью. Если у вас есть модель с длинными рукавами в розовых или красных тонах, не убирайте ее далеко. Такое платье пригодится для прогулок по городу в тандеме с мокасинами и соломенной сумкой в пору бабьего лета.

Трикотажное платье-футболка

Эта удобная модель из плотного трикотажа в нейтральных оттенках является незаменимой, когда нужно срочно отправиться по делам. Просто наденьте шлепанцы к серому платью с разрезами по бокам и захватите с собой модную сумку-круассан.

Помимо серых оттенков, в трендовых моделях трикотажа встречаются белые и черные. Фасон оверсайз сделает ваше перемещение необычайно комфортным.

Платье с вырезом в зоне талии

Еще одним несомненным хитом сезона является длинное платье полуоблегающего кроя с вырезом и шнуровкой сбоку на талии. Присмотритесь к модели бледно-зеленоватого оттенка с длинными рукавами, наденьте к нему мокасины с отделкой под змеиную кожу. Это платье само по себе приковывает к себе взгляды. Но если вы хотите сделать образ еще более эффектным, тогда позаботьтесь о сумке с принтом “шахматная клетка”.

Платье на пуговицах в горошек

Помимо флористики, узора пейсли и анималистики, в моде изделия с крупными горошинами. Дизайнеры уводят нас от традиционного черно-белого варианта в пользу более ярких. Вы можете выбрать оранжевое миди-платье с черным горохом на пуговицах. Носить очаровательную модель, которая представлена на главном фото, можно с ботильонами и классическим тренчем.