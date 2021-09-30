 

ФБК исключили из реестра иноагентов в связи с его ликвидацией

30.09.2021, 0:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламы«Фонд борьбы с коррупцией*» (иноагент, признана экстремистской и ликвидирована на территории России) и «Фонд защиты прав граждан*»(иноагент, признана экстремистской и ликвидирована на территории России) исключены из реестра НКО-иноагентов в связи с их ликвидацией, сообщил Минюст России.

«На основании документов, содержащих информацию о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» и некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан», Минюстом РФ принято решение об исключении сведений об указанных организациях из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Напомним, Минюст РФ включил некоммерческие организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) и «Фонд защиты прав граждан», а также общественное движение «Штабы Навального» в список запрещенных в РФ организаций.



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