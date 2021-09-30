Американский генерал признался в обещании предупредить Китай о нападении США

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30.09.2021, 0:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подтвердил, что обещал китайскому коллеге предупредить Пекин, если Вашингтон решит напасть на Китай.

Как сообщил Милли на слушаниях в Сенате США, в Китае ошибочно полагали, что американцы готовятся к атаке. «Я сказал: «Генерал Ли, войны не будет, не будет нападения одной великой державы на другую», – приводит его слова ТАСС. – Я сказал: «Черт возьми, генерал Ли, я, наверное, вам позвоню, но мы не собираемся вас атаковать. Поверьте мне». Милли заявил, что предпринял такой шаг на фоне сообщений разведки, утверждавшей, что Китай ждет войны. По его словам, «таких сообщений поступало много – не единичный доклад».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что американский президент Джо Байден в полной мере доверяет Милли, с которым «работал бок о бок в течение последних девяти месяцев, принимая, безусловно, трудные решения в период своего президентства». Псаки заявила: «У него сложились другие отношения с Милли, чем, как я полагаю, были у президента Трампа». Она также заверила, что Байден доверяет всем членам своей команды по нацбезопасности, передает РИА «Новости».

Напомним, Washington Post опубликовала отрывки из новой книги известного журналиста Боба Вудворта. Как утверждается в книге, Милли пришлось звонить в Пекин, чтобы развеять опасения Китая относительно возможности внезапного удара со стороны США. Кроме того, утверждается, что Милли в одиночку предпринял сверхсекретные действия, чтобы Трамп не отдал возможный приказ нанести опасный военный удар или запустить ядерное оружие через два дня после штурма Капитолия в январе. Милли отверг обвинения в попытке помешать Трампу использовать ядерное оружие.



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