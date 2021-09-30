 

Украина решила уничтожить 34 тыс. доз вакцины Pfizer

30.09.2021, 0:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСвыше 34 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer утилизируют на Украине из-за нарушения режима хранения, сообщил глава минздрава страны Виктор Ляшко.

Будут утилизированы 34036 доз. Ляшко пояснил, что летом «при поставке было допущено нарушение температурного режима». В результате «вакцины не были допущены к вакцинации населения и оставались на хранении», информирует ZN.ua.

При этом у 1400 доз вакцины AstraZeneca заканчивается срок годности, Ляшко сказал, что 30 сентября – «последний день их использования». По его словам, «700 доз вкололи сегодня (29 сентября), 700 доз будет использовано завтра», так что «вакцина будет использована полностью».

Кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer началась на Украине весной. В июле сообщалось, что на Украине испортились при транспортировке 9 тыс. доз вакцины Pfizer.



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