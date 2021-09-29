Insider – «Талибан» призвал международных перевозчиков возобновить авиасообщение с Кабулом и пообещал «полное сотрудничество»

«Талибан»* объявил, что все проблемы в Международном аэропорту Кабула были урегулированы и он «полностью пригоден к эксплуатации». Как пишет Insider, представитель временного правительства Афганистана призвал авиакомпании возобновить коммерческие рейсы в столицу страны и из неё. Однако некоторые перевозчики не торопятся это делать и предпочитают пока наблюдать за ситуацией.



Reuters

В воскресенье 26 сентября Министерство иностранных дел Афганистана объявило, что «Талибан»* призывает авиакомпании возобновить коммерческие рейсы в Кабул, заверяет, что столичный аэропорт «полностью пригоден к эксплуатации», и обещает «полное сотрудничество» с перевозчиками, пишет Insider.

Как отметил на своей странице в Twitter представитель афганского МИД во временном правительстве страны Абдул Кахар Балхи, «Исламский Эмират Афганистан» просит всех международных перевозчиков, которые раньше поддерживали авиасообщение с Кабулом, возобновить рейсы в столицу и из неё. Издание напоминает, что после захвата власти талибами десятки тысяч жителей Кабула попытались покинуть страну через местный аэропорт. В разразившемся хаосе пострадала местная инфраструктура, и впоследствии здание закрыли.

«Поскольку проблемы в Международном аэропорту Кабула были урегулированы и он полностью пригоден к эксплуатации для внутренних и международных рейсов, Исламский Эмират Афганистан гарантирует всем авиаперевозчикам полное сотрудничество со своей стороны», — заявил представитель талибанского правительства.

По данным СМИ, аэропорт Кабула был отремонтирован при помощи технических специалистов из Катара и Турции и теперь полностью готов к работе. При этом, как сообщается, цены на доступные авиабилеты выше, чем обычно. Так, на сайте Turkish Airlines самая низкая цена на билет из Стамбула в Кабул с 16 октября составляет $787.

Согласно анонсу на сайте авиакомпании из ОАЭ FlyDubai, её постоянные рейсы между Дубаем и Кабулом должны начать летать с 1 января. Но пока это лишь указано в расписании. «В соответствии с распоряжениями властей и на фоне того, как развивается ситуация в стране, FlyDubai временно приостановила свою работу в Кабуле. Мы продолжим отслеживать ситуацию и будем корректировать свои планы соответственно», — прокомментировал представитель авиакомпании.

Insider отмечает, что аэропорт открылся ещё в начале сентября — для самолётов с гуманитарной помощью и нечастых внутренних рейсов. Талибы обещали, что не будут препятствовать вылетам новых рейсов, но вскоре после этого, по словам американского конгрессмена Майкла Маккола, не разрешили улететь шести самолётам с американскими гражданами на борту. Тем не менее некоторым международным перевозчикам, включая пакистанского Pakistan International Airlines, в сентябре удалось без проблем вылететь из Кабула. Как заявил представитель Пакистана, «специальный рейс» был организован как знак «доброй воли» между двумя странами.

Как сообщил Госдепартамент США, 17 сентября талибанское правительство всё же содействовало вылету 28 американцев на борту чартерного рейса Qatar Airways.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.