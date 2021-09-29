Мнение: Европа должна заявить о своей независимости от США

Во Франции продолжается легкая истерика из утерянного контракта с подводными лодками для Австралии.

Теперь вот Макрон заявил, что "Европа должна заявить о своей независимости от США".

То есть, Макрон открытым текстом признает факт зависимости.

Но почему бы ему не начать с себя и не объявить о независимости Франции от США. Прежде чем требовать объявлений независимости от других, почему бы не подать пример остальным. Как в свое время это пытался сделать Де Голль (за что впоследствии поплатился).

А ведь столько было оправданий после заявлений Асада, что французы это американские рабы.

А на деле, как у Франции. припекло, так сразу пошли заявления, что надо что-то делать с независимостью. Но как обычно, после громкой трескотни про независимость, Макрон тут же начал стелить соломку https://thehill.com/policy/international/574327-macron-says-europe-must-assert-independence-from-us про "великого союзника и общие ценности".

Значит, на деле Францию сложившийся формат отношений устраивает. Ее не устраивает, что в данном случае сюзерен уж слишком цинично обнажил для остального мира суть отношений США и Франции, что косвенно ударило и по самому Макрону.

В Австралии по этому поводу заявили, что ни о чем не жалеют. Господин назначил Австралию любимой женой. На текущем историческом этапе.

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