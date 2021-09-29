 

Минздрав Украины отправит на утилизацию 34 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech – Ляшко

29.09.2021, 23:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он сообщил, что ее не разрешали использовать, так как в Минздраве подозревали нарушение условий хранения.

“Раньше была информация, что при транспортировке вакцины Pfizer был нарушен холодовой режим. Мы эту вакцину забрали и начали расследование. Она хранится на складе. У нас не было четких доказательств, что температурный режим действительно был нарушен”, – сказал министр.

Он заявил, что сейчас идет судебный процесс между поставщиком и логистом.

Агентство “Интерфакс-Украина” 29 сентября сообщило со ссылкой на Минздрав, что у 35 676 доз вакцин от коронавируса срок годности истекает 30 сентября. Это 1640 доз вакцин AstraZeneca и 34 036 доз вакцины Pfizer.

Ляшко сообщил, что почти 1,7 тыс. доз вакцины AstraZeneca, срок годности которой истекает 30 сентября, планируют использовать до этого времени. Он уточнил, что в целом проблем с остатками неиспользованных вакцин нет и никому передавать или перепродавать их не собираются.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 29 сентября в Украине одной дозой вакцины от коронавируса привиты 6,9 млн человек, двумя дозами – почти 5,6 млн человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.01 / В Кыргызстане сегодня выбирают президента и форму правления в стране

12.06 / Вакарчук не принимает никакого участия в конфликте в партии, хотя мог бы повлиять на Рудик – нардеп от “Голоса”

04.02 / Перед визитом Борреля Европа стоит между санкциями и диалогом с Москвой

07.08 / В Сенате проходят слушания о роли федеральных сил в разгоне протестов

10.09 / Мурманским рыбакам-любителям разрешат продавать улов

06.08 / Трамп выступает за скорейшее проведение дебатов перед выборами

29.12 / Эксперт: Запугивание РФ санкциями против «Северного потока – 2» не имеет смысла

05.05 / Посол РФ вызван в МИД Франции

08.06 / Принц Гарри взял 20-недельный декретный отпуск по уходу за новорожденной дочерью

23.03 / Twitter начал удалять запрещенную информацию, но делает это медленно – Роскомнадзор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика