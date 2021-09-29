Минздрав Украины отправит на утилизацию 34 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech – Ляшко

Он сообщил, что ее не разрешали использовать, так как в Минздраве подозревали нарушение условий хранения.

“Раньше была информация, что при транспортировке вакцины Pfizer был нарушен холодовой режим. Мы эту вакцину забрали и начали расследование. Она хранится на складе. У нас не было четких доказательств, что температурный режим действительно был нарушен”, – сказал министр.

Он заявил, что сейчас идет судебный процесс между поставщиком и логистом.

Агентство “Интерфакс-Украина” 29 сентября сообщило со ссылкой на Минздрав, что у 35 676 доз вакцин от коронавируса срок годности истекает 30 сентября. Это 1640 доз вакцин AstraZeneca и 34 036 доз вакцины Pfizer.

Ляшко сообщил, что почти 1,7 тыс. доз вакцины AstraZeneca, срок годности которой истекает 30 сентября, планируют использовать до этого времени. Он уточнил, что в целом проблем с остатками неиспользованных вакцин нет и никому передавать или перепродавать их не собираются.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 29 сентября в Украине одной дозой вакцины от коронавируса привиты 6,9 млн человек, двумя дозами – почти 5,6 млн человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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