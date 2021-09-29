В МВД создадут Офис по защите бизнеса. Его работу будет координировать Геращенко

Офис создадут, по словам Монастырского, для более эффективной коммуникации в деле защиты предпринимателей.

“Я принял решение о создании в структуре МВД Офиса по защите бизнеса. Его будет координировать советник [главы МВД] Антон Геращенко. Ответственным за защиту бизнеса будет первый заместитель [главы МВД] Евгений Енин. От Нацполиции в офис войдут глава Нацполиции Игорь Клименко и заместитель руководителя Главного следственного управления НПУ Сергей Пантелеев. Общий контроль за работой этой структуры оставляю за собой”, – сказал глава МВД.

По словам Монастырского, МВД, Рада и предприниматели должны тесно сотрудничать.

“Я вижу для себя несколько направлений, над которыми мы должны работать в борьбе с нелегальным рынком. Это детенизация рынка табака, спирта и топлива. По оценкам экспертов, миллиарды гривен бюджет недополучает, поскольку большая часть этого рынка находится в тени. Это противодействие рейдерству. Также борьба с контрабандой и коррупцией в правоохранительной сфере. Четвертым пунктом остается борьба с контрафактной продукцией, нарушением авторских прав. Это направление влияет на неуплату налогов. Мы понимаем, что правоохранительная система может послать мощный сигнал, что нарушать закон нельзя”, – отметил он.

Контекст:

Объем теневой экономики Украины, по подсчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2019 году составил около 28% от объема официального ВВП страны. В 2020 году он достиг 30%. В правительстве хотят сократить уровень теневой экономики в Украине до 25% в течение следующих трех лет.

До 29 августа 2019 года Геращенко был депутатом Верховной Рады VIII созыва от партии “Народный фронт”, с 2014-го занимал должность советника бывшего главы МВД Арсена Авакова. В парламент нового созыва не баллотировался, но говорил, что останется в украинской политике.

Геращенко назначили заместителем главы МВД 25 сентября 2019 года. После отставки Авакова 4 августа он ушел с должности замминистра, но в конце августа был назначен советником нового главы МВД Монастырского.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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