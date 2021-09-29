 

В МВД создадут Офис по защите бизнеса. Его работу будет координировать Геращенко

29.09.2021, 23:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Офис создадут, по словам Монастырского, для более эффективной коммуникации в деле защиты предпринимателей.

“Я принял решение о создании в структуре МВД Офиса по защите бизнеса. Его будет координировать советник [главы МВД] Антон Геращенко. Ответственным за защиту бизнеса будет первый заместитель [главы МВД] Евгений Енин. От Нацполиции в офис войдут глава Нацполиции Игорь Клименко и заместитель руководителя Главного следственного управления НПУ Сергей Пантелеев. Общий контроль за работой этой структуры оставляю за собой”, – сказал глава МВД. 

По словам Монастырского, МВД, Рада и предприниматели должны тесно сотрудничать.

“Я вижу для себя несколько направлений, над которыми мы должны работать в борьбе с нелегальным рынком. Это детенизация рынка табака, спирта и топлива. По оценкам экспертов, миллиарды гривен бюджет недополучает, поскольку большая часть этого рынка находится в тени. Это противодействие рейдерству. Также борьба с контрабандой и коррупцией в правоохранительной сфере. Четвертым пунктом остается борьба с контрафактной продукцией, нарушением авторских прав. Это направление влияет на неуплату налогов. Мы понимаем, что правоохранительная система может послать мощный сигнал, что нарушать закон нельзя”, – отметил он.

Контекст:

Объем теневой экономики Украины, по подсчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2019 году составил около 28% от объема официального ВВП страны. В 2020 году он достиг 30%. В правительстве хотят сократить уровень теневой экономики в Украине до 25% в течение следующих трех лет. 

До 29 августа 2019 года Геращенко был депутатом Верховной Рады VIII созыва от партии “Народный фронт”, с 2014-го занимал должность советника бывшего главы МВД Арсена Авакова. В парламент нового созыва не баллотировался, но говорил, что останется в украинской политике.

Геращенко назначили заместителем главы МВД 25 сентября 2019 года. После отставки Авакова 4 августа он ушел с должности замминистра, но в конце августа был назначен советником нового главы МВД Монастырского.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.08 / Бацман: Марчук сделал неоценимо много для Украины. Он наверняка был главным хранителем государственных тайн

04.11 / Der Spiegel – спор вокруг соглашения по брекситу может дойти до Европейского суда

06.07 / Резников заявил, что Россия готова к уступкам по Донбассу

27.08 / Саакашвили заявил, что остается на должности главы Исполнительного комитета реформ

25.06 / В Казани мужчина заперся в квартире и угрожает взорвать гранату из-за мусора

26.06 / Зеленский признался в “безумной” вере

19.05 / Fox News – Пентагон проводит чистку рядов, не замечая угрозы из космоса

26.08 / Ил-62 и Ил-76 доставили эвакуированных из Афганистана россиян в Подмосковье

27.01 / Массовые неполадки в работе Интернета зафиксированы на востоке США

20.09 / Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки избирателей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика