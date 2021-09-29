Украина и Турция подписали меморандум о создании учебно-испытательного центра по эксплуатации беспилотников

Соглашение подписали министр обороны Андрей Таран и гендиректор Bayraktar Savunma Халук Байрактар.

Согласно документу, Bayraktar построит вблизи Василькова на землях, принадлежащих Минобороны Украины, центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будет проходить обучение и подготовка персонала, который будет работать с этими БПЛА. В дальнейшем в Украине планируют создать ряд таких центров.

В Минобороны Украины сообщили, что следующим этапом будет налаживание украинско-турецкого производства БПЛА, и Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по производству беспилотников, где будут работать украинские специалисты. Это, как сообщили в пресс-службе, создаст новые рабочие места и обеспечит поступления в госбюджет.

“Это большой реальный шаг вперед. Благодарен президенту [Турции Реджепу] Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины”, – сказал президент Владимир Зеленский, который присутствовал при подписании документа.

Контекст:

Авиастроительная компания Baykar Makina была создана в Турции в 1984 году. С 2000 года она начала проводить разработки БПЛА. Компания знаменита своими беспилотниками Bayraktar TB2. Это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Бывший главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак говорил о закупке в 2021 году пяти новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar.

В начале сентября 2021 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Еще четыре таких комплекса планируется приобрести в 2021–2022 годах.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—