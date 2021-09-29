Адвокат Полозов: Есть серьезные опасения, что РФ попытается признать Меджлис террористической организацией

Об этом он заявил в эфире “Крым.Реалии” 29 сентября.

“Есть достаточно серьезные опасения, что российские власти пойдут дальше и вместо признания Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией, они попытаются признать его террористической организацией, что может означать новый виток более массовых репрессий в отношении крымских татар”, – сказал он.

По мнению Полозова, если РФ предпримет такое решение, то все крымские татары, которые имели отношение к органам национального самоуправления, по аналогии с делами Хизб ут-Тахрир будут “только по показаниям свидетелей получать огромные сроки”.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Меджлис крымскотатарского народа в период между сессиями Курултая является единым высшим полномочным представительно-исполнительным органом крымскотатарского народа, избираемым Курултаем из числа его делегатов. Он состоит из 33 человек, включая председателя Меджлиса.

Министерство юстиции РФ внесло Меджлис в перечень запрещенных организаций в 2016 году. В том же году “Верховный суд” оккупированного Крыма постановил запретить деятельность Меджлиса и признал его “экстремистской организацией”, решение оспорили, но Верховный суд РФ отклонил жалобу.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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