Разгром в Мюнхене. “Динамо” уступило “Баварии” в Лиге чемпионов

До перерыва дублем в составе “Баварии” отличился форвард сборной Польши Роберт Левандовский – сначала с пенальти (на 12 минуте матча), а потом и с игры (27).

Во втором тайме чемпион Германии забил еще три безответных мяча. На 68-й минуте поединка Серж Гнабри ударом под перекладину реализовал контратаку “Баварии”, а через шесть минут четвертый гол в поединке забил Лерой Сане. Точку в матче поставил Эрик-Максим Шупо-Мотинг на 87-й минуте игры.

5:0 – разгромное поражение “Динамо” на “Арене Мюнхен”.

Во втором поединке квартета E “Бенфика” уверенно победила “Барселону”, 3:0. В составе португальского клуба 75 минут на поле провел форвард сборной Украины Роман Яремчук, но результативными действиями не отличился.

В турнирной таблице после двух туров киевляне занимают третье место, имея в активе одно очко. Со 100% показателем лидирует “Бавария” – два матча и две победы.

Скриншот: uefa.com

Свой следующий поединок в Лиге чемпионов “Динамо” сыграет 20 октября в Испании против аутсайдера группы E “Барселоны”.

Всего в Лиге чемпионов “Динамо” и “Барселона” провели между собой 10 матчей – в активе киевлян три победы, каталонский клуб побеждал семь раз, отмечается на сайте УЕФА.

Контекст:

В первом туре “Динамо” стартовало с ничьей в Лиге чемпионов в матче против португальской “Бенфики”.

“Динамо” и “Барселона” встречались между собой в прошлом розыграше Лиги чемпионов, каталонский клуб победил дважды – 4:0 в Киеве и 2:1 в Испании.

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