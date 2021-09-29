Нездоровые сравнения и другие негативные последствия фотографий «до и после» для психического здоровья

Многие люди считают, что фотографии до и после похудения или изменения внешности помогают нам увидеть то, как сильно мы изменились. Однако в некоторых случаях подобное сравнение может быть достаточно проблематичным, так как у каждого человека свое собственное мнение и различная реакция.

Некоторые люди смогут оценить достигнутые вами результаты и процесс, который пришлось пройти, в то время как другие могут посчитать это своего рода упреком. Такие фотографии могут оказывать очень сильное негативное влияние на психику.

Происходят нездоровые сравнения

Несмотря на то, что некоторые люди специально выкладывают фотографии до и после в социальных сетях, чтобы показать своим примером то, каких результатов можно достичь, это не совсем полезно для людей, которые борются с лишним весом или страдают от расстройства пищевого поведения.

Кроме того, возникает ощущение, что нужно что-то делать со своей внешностью, чтобы достичь идеала. Люди, которые имеют негативное представление о своем теле, не только часто сталкиваются с расстройством пищевого поведения, но также могут страдать от депрессии и навязчивой идеи похудения.

Фотографии до и после не показывают всю историю

Еще одна серьезная проблема с такими фото заключается в том, что они показывают всего лишь два момента в жизни. Тело находится в постоянном изменении, и то, что мы видим на снимках после, совершенно не подходит для того, чтобы отображать результат, который останется навсегда.

Несмотря на то, что это хорошая демонстрация истории успеха, в любом случае изменения будут происходить. Несмотря на то, что диеты приводят к снижению веса и улучшению состояния здоровья примерно через 6 месяцев, обычно в течение года этот эффект исчезает.

Согласно проведенным исследованиям, диета может принести намного больше вреда, чем пользы, так как постоянную потерю веса сложно поддерживать, а из-за побочных эффектов страдает психическое и физическое здоровье.

Негативное влияние на психику

Тот факт, что человек выглядит счастливым на фото после и улыбается, совершенно не значит то, что его психическое здоровье во время диеты не пострадало.

Нужно признать то, что иногда позитивные изменения в жизни связаны с множеством различных проблем и очень длительным и сложным путем. В конце концов, человеческое тело совершенно непредсказуемо, и его сложно контролировать.

Именно поэтому стоит адекватно оценивать свою фигуру, а также то, что вы можете поменять в своей внешности, не жертвуя при этом здоровьем.