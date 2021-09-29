Полиция задержала социолога Бориса Кагарлицкого у входа в Шанинку
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…прямо перед лекцией о Карле Марксе.
Полиция задержала кандидата политических наук, социолога Бориса Кагарлицкого у входа в Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинка). Об этом он сам сообщил в твиттере.
Кагарлицкий готовился прочитать в вузе лекцию о Карле Марксе. Его доставляют в ОВД «Аэропорт» для составления административного протокола. По какой статье — неизвестно.
В последние дни социолог выступал с резкой критикой электронного голосования и оспаривал итоги выборов в Госдуму в соцсетях. Он также возглавляет Институт глобализации и социальных движений, внесенный в реестр НКО-иноагентов. Кагарлицкий придерживается левых взглядов и стоял у истоков «Левого фронта», однако позже отошел от деятельности организации.
Ранее в Москве на выходе из здания Следственного комитета РФ задержали редактора студенческого издания DOXA Армена Арамяна. На него составляют протокол об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и оставляют в Тверском ОВД до суда.
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Источник: Новая газета
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