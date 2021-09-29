Турция заступилась за «Серых волков» перед США

Анкара выразила беспокойство в связи с тем, что США могут причислить к террористическим группировкам молодежную организацию турецких националистов Bozkurtlar/Ulku Ocaklari («Серые волки»/«Очаги идеала»), сообщил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич.

Бильгич выразил сожаление в связи с тем, что в «тексте поправок к закону США о национальной обороне» есть требование к Госдепу «подготовить отчет о том, является ли» организация террористической. Анкара отметила, что в США «окончательный текст закона еще не утвержден», он пока лишь одобрен Палатой представителей Конгресса США. Однако Турция считает «крайне печальной и тревожной» подобную «просьбу, содержащую необоснованные обвинения».

В МИД Турции такой шаг американцев сочли очередной «попыткой антитурецкого лобби», поддерживаемого «некоторыми кругами» в Европе и США. Бильгич заявил, что «это, прежде всего, вредит борьбе с терроризмом». Он призвал «бороться с настоящими террористическими организациями», в числе которых назвал Рабочую партию Курдистана и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, передает РИА «Новости».

Бильгич сообщил о недопустимости «предвзятых подходов» к туркам, «живущим в других странах». Анкара ожидает, что этот пункт не будет включен в окончательный текст закона, и «любые попытки ограничить свободу выражения мнения турецкой общины в США будут предотвращены», добавил представитель МИД Турции.

Ультранационалистическая организация «Серые волки» (Bozkurtlar) существует в Турции с 1968 года, она считается экстремистским боевым крылом легальной турецкой Партии национального движения (ПНД). Ранее светские националисты из ПНД были в оппозиции. Но после того, как часть генералитета попыталась свергнуть президента Тайипа Реджепа Эрдогана в ходе путча в июле 2016 года, расклад сил в стране изменился, и ПНД стала союзником Эрдогана.

24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский Су-24 в небе Сирии, в результате погиб российский летчик Олег Пешков. Боевики расстреляли его еще в воздухе, когда летчик спускался на парашюте. СМИ распространили видеоролик, в котором Челик с гордостью признавался в убийстве российского офицера. Предположительно Челик в тот момент был одним из командиров турецкого радикального движения «Серые волки», актив которого воевал на стороне сирийских мятежников в провинции Латакия.