 

Белый дом обещал круглосуточно работать над предотвращением шатдауна

29.09.2021, 23:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент США Джо Байден и его администрация намерены работать над предотвращением шатдауна – прекращения финансирования федерального правительства, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки заверила, что американские власти намерены «работать круглые сутки». Бюджет, который обеспечит финансирование правительства, должен быть принят до 1 октября, передает ТАСС.

Напомним, в Сенате не прошел процедурное голосование законопроект о приостановке действия лимита госдолга США. Имеющие меньшинство в Сенате республиканцы обещали принять все возможные меры, чтобы заблокировать законопроект о приостановке действия лимита госдолга США почти до конца 2022 года и временном финансировании федерального правительства.



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