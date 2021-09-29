Белый дом обещал круглосуточно работать над предотвращением шатдауна

Президент США Джо Байден и его администрация намерены работать над предотвращением шатдауна – прекращения финансирования федерального правительства, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки заверила, что американские власти намерены «работать круглые сутки». Бюджет, который обеспечит финансирование правительства, должен быть принят до 1 октября, передает ТАСС.

Напомним, в Сенате не прошел процедурное голосование законопроект о приостановке действия лимита госдолга США. Имеющие меньшинство в Сенате республиканцы обещали принять все возможные меры, чтобы заблокировать законопроект о приостановке действия лимита госдолга США почти до конца 2022 года и временном финансировании федерального правительства.