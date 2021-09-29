 

Слухи об отмене безвиза – инсинуации перед саммитом Украина – ЕС – вице-премьер-министр

29.09.2021, 22:52, Новости дня
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“Я расцениваю эти публичные выпады как инсинуации перед саммитом Украина – ЕС и полностью могу опровергнуть информацию, что Украина не соответствует критериям функционирования безвизового режима”, – сказала вице-премьер.

Она напомнила, что отчет о безвизовом режиме для балканских стран и стран “Восточного партнерства” был обнародован 4 августа и этот отчет признает, что “Украина продолжает отвечать критериям, необходимым для безвизового режима с ЕС”.

“Также учтены последствия пандемии и признается то, что Украина довольно серьезно сработала и стала первой страной, COVID-сертификаты которой были признаны в ЕС”, – отметила Стефанишина.

По ее словам, в отчете о безвизовом режиме также говорится, что количество миграционных потоков из Украины имеет тенденцию к уменьшению, а “негативные цифры, которые были опубликованы в СМИ, больше касаются других стран”.

Контекст:

29 сентября Radio Free Europe/Radio Liberty, ссылаясь на внутренний документ ЕС, сообщило, что некоторые члены Евросоюза подняли вопрос о возможной отмене безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.

Согласно документу, Германия, Франция и Италия в последнее время все больше разочаровываются в предоставленном безвизе из-за частых злоупотреблений гражданами Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

В МИД Украины заявили, что Киев не получал официальных сигналов от ЕС об отмене безвиза. По словам пресс-секретаря МИД Олега Николенко, никаких причин для такого решения нет и быть не может. 

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал фейком информацию об отмене безвиза с ЕС для Украины. По его словам, правительство Германии не намерено менять свою позицию по либерализации визового режима”.

Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая превращается в источник миграционной угрозы. Кроме того, причиной для возможной отмены безвиза может стать откат в проведении реформ.

11 мая 2017 года Совет Европейского союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок граждан Украины. Через месяц безвизовый режим вступил в силу. 

6 октября 2020 года в Брюсселе прошел отложенный из-за пандемии коронавируса саммит Украина – ЕС. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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