Ляшко объяснил. почему в перечень для обязательной вакцинации от COVID-19 не включили медиков

“Во-вторых, есть вопрос доступности к медицинской помощи. Если в больнице два реаниматолога и оба не будут вакцинированы, а следовательно – отстранены от работы, кто окажет медицинскую помощь? В данном случае отстранение может привести к ограничению доступа к медицинской помощи”, – сказал он.

В то же время Ляшко сообщил, что в будущем может рассматриваться введение обязательной вакцинации для медиков.

Контекст:

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 29 сентября в Украине первую дозу вакцины получили 6,9 млн человек, а 5,6 млн сделали вторую прививку и завершили иммунизацию.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет 29 сентября сообщил, что в Украине 69% учителей привиты минимум одной дозой вакцины от COVID-19.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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