В Венгрии из-за критики Киевом газового соглашения с РФ хотят продолжать блокировать вступление Украины в НАТО

Гуйяш прокомментировал реакцию Киева на газовый контракт между Венгрией и РФ.

По его словам, “месть Украины” состоялась задолго до газовых договоренностей с Россией, когда Украина “грубо ограничила использование родного языка венгров в Закарпатской области путем внесения изменений в закон об образовании”.

Поэтому, считает Гуйяш, Венгрии следует продолжать блокировать путь Украины в НАТО.

По мнению министра – руководителя администрации Орбана, “не поддается пониманию тот факт, что другая страна хочет участвовать в энергетической политике суверенной страны”.

Украина не имеет к этому никакого отношения, добавил Гуйяш.

Он подчеркнул, что ему крайне неприятно, что “соседнее государство в конечном итоге не может оценить серию жестов, сделанных Венгрией, несмотря на текущие серьезные споры”.

Контекст:

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода “Балканский поток”, по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с “Газпромом” о поставках российского газа на период до 2036 года. Согласно контракту, Венгрия будет получать 4,5 млрд м³ газа в год в обход Украины.

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Генеральный директор компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во “вмешательстве” во внутренние дела Венгрии, так как не считает поставки российского газа политическим вопросом. Он заявил, что “глубоко возмущен решением украинского правительства оспорить это соглашение в Европейской комиссии”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого назвал ударом действия Будапешта. “Они, подписывая договор, знали о нашей позиции. Венгрия нанесла удар по украино-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующим образом, потому что здесь не должно быть никакой жалости и никакого сочувствия”, – заявил глава МИД.

В Еврокомиссии решили проверить, соблюдены ли в условиях газового контракта правила ЕС.

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