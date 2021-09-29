 

Возможная угроза безвизу Украины с ЕС, интервью ближайшего друга Путина Гордону и отставка мэра Запорожья. Главное за день

29.09.2021, 22:52, Новости дня
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Возможная угроза безвизу

Radio Free Europe/Radio Liberty, ссылаясь на внутренний документ ЕС, сообщило, что некоторые члены Евросоюза подняли вопрос о возможной отмене безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан. 

Президент Германии  Франк-Вальтер Штайнмайер назвал фейком эту информацию, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что сообщение СМИ свидетельствует о желании некоторых внутренних сил расшатать ситуацию накануне саммита Украина – ЕС, а в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Киев не получал официальных сигналов от ЕС об отмене безвиза. 

Отставка мэра Запорожья

Депутаты городского совета Запорожья на внеочередной сессии 29 сентября проголосовали за отставку мэра города Владимира Буряка. Буряк объявил о намерении уйти сегодня, объяснив решение состоянием здоровья. Теперь обязанности мэра будет выполнять секретарь горсовета, представитель партии “Слуга народа” Анатолий Куртев, с которым Буряк был в конфликте. 

Радуцкий назвал дату окончательного перехода на е-больничные

С 1 октября в украинских больницах будут оформлять только электронные больничные, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий. По его словам, к окончательному переходу на е-больничные не готовы только 100 больниц. 

ВАКС обязал Вовка уплатить 4 тыс. грн штрафа

Высший антикоррупционный суд наложил на главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка денежное взыскание в размере 4540 грн. Штраф Вовку присудили за постоянную неявку в суд, но в ОАСК считают, что решение ВАКС незаконно. 

Глава Венецианской комиссии призвал украинских судей к ответственности за реформу

Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвал Совет судей Украины делегировать своих представителей в Этический совет при Высшем совете правосудия.

“Ответственность за проведение судебной реформы лежит на всех. Я уверен, что украинские судьи понимают, что эта реформа необходима не только для репутации и авторитета украинской судебной власти, но и для Украины в целом, для всех украинских граждан. Я призываю их взять на себя ответственность и поддержать реформу”, – подчеркнул Буккикио. 

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев дал интервью Гордону

Основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон записал пятичасовое интервью с российским бизнесменом, бывшим членом Совета Федерации РФ и бывшим близким другом президента РФ Владимира Путина Сергеем Пугачевым. “ГОРДОН” опубликовал полный текст беседы, а также главные цитаты из интервью. 

YouTube удалил два канала Russia Today

Видеохостинг YouTube навсегда удалил два немецких канала российского государственного телеканала Russia Today – RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Роскомнадзор направил письмо руководству Google с требованием разблокировать каналы и грозит блокировкой YouTube на территории РФ. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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