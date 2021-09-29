 

Мнение: О шокирующем откровении американского советника по национальной безопасности

29.09.2021, 22:38, Разное
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Иногда они проговариваются. Тоже люди ведь. Со своими эмоциями, человеческими страстями, неизжитыми обидами, детскими комплексами и взрослыми пороками. Тщеславие, самомнение, раздражение зависть, сливаясь в тугой комок, заставляют даже опытных и выдержанных людей терять над собою контроль. И тогда…

Американку Фиону Хилл, эксперта по России, входившую при президенте Дональде Трампе в Совет национальной безопасности США, представлять не нужно. Ученица историка и политолога Ричарда Пайпса, она смотрит на РФ вполне трезво, не демонизируя, но и не оправдывая ни нынешнюю, путинскую, Россию, ни её бессменного национального лидера. Тем интереснее её откровение: «Путин побеждает Америку»…

Цитата из новой статьи Фионы Хилл «Странная победа Кремля»:

«
В некотором смысле Россия и США не так уж сильно отличаются друг от друга — и #Путин, со своей стороны, знал это. В самые ранние годы после окончания холодной войны многие аналитики и наблюдатели надеялись, что #Россия будет медленно, но верно сближаться с Соединёнными Штатами. Они предсказывали, что после распада Советского Союза и коммунизма РФ перейдёт к какой-то форме либеральной демократии. К концу 1990-х стало ясно, что такого исхода не предвидится. А в последние годы произошло прямо противоположное: Соединённые Штаты начали сближаться с Россией, поскольку популизм, непотизм и коррупция подорвали сами основы и силы американской демократии

Со временем Соединённые Штаты и Россия стали объектом одних и тех же экономических и социальных сил. Их население оказалось одинаково подверженным политическим манипуляциям. Перед выборами в #США в 2016 году Путин признал, что Соединённые Штаты встали на путь, аналогичный тому, который прошла Россия в 1990-х годах, когда экономические и политические потрясения после распада Советского Союза сделали российское государство слабым и неплатежеспособным. А в Соединённых Штатах десятилетия стремительных социальных и демографических изменений и Великая рецессия 2008-2009 годов ослабили страну и повысили её уязвимость перед подрывной деятельностью.

Путин осознал, что, несмотря на благородную риторику, исходившую из Вашингтона о демократических ценностях и либеральных нормах, на поверхности Соединённые Штаты начинали напоминать его собственную страну: место, где корыстные элиты опустошили жизненно важные институты и где отчуждённые и разочарованные люди становились всё более восприимчивыми к популистским и авторитарным призывам и лозунгам. Огонь уже разгорался. Всё, что нужно было сделать Путину — это подлить в него бензина…
»

При всём том, что значительная часть этой статьи продиктована личной обидой на Дональда Трампа, Фиона Хилл, несомненно, много лучше российских пропагандистов политологов чувствует глубинные процессы, происходящие сейчас в некогда образцовой демократии. И хотя вину за их развитие она возлагает в основном на своего бывшего босса, в отношении его преемника тоже не питает иллюзий. У Джо Байдена рыльце в пушку, а его попытка объединить американцев против нового общего врага, набирающего мощь Китая, также подрывает дух Америки, как и трамповское MAGA.

Кто же спасёт Соединённые Штаты от превращения во вторую путинскую Россию?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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