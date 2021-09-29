Суд в Москве оштрафовал Google на 6,5 млн рублей

…за отказ удалить «запрещенный» в РФ контент.

Судебный участок №422 Таганского района города Москвы оштрафовал Google LLC 2,5 млн и 4 млн рублей по двум протоколам о неудалении «запрещенного» в РФ контента. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов.

Компания признана российским судом виновной по статье о нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ (ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП).

В ч. 4 статьи указано, что штраф может быть назначен в том числе и за неудаление контента, содержащего «призывы к осуществлению экстремистской деятельности», порнографические материалы, а также способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств и психотропных веществ.

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Это не первый раз, когда Google штрафуют в РФ по статье о «неудалении» информации. В мае мировой судья 422 судебного участка назначил Google штраф размером 6 млн рублей за неудаление «противоправного контента» с «призывами» к участию в акциях в поддержку политика Алексея Навального, которые прошли в январе этого года.

29 июля московский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей в России. Компанию Google LLC признали виновной в нарушении законодательства РФ в области персональных данных (ч. 8 ст. 13.11 КоАП).

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