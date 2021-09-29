 

«Зенит» с разгромным счетом одержал победу над «Мальме» в футбольной ЛЧ

29.09.2021, 22:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМатч второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов УЕФА между «Зенитом» и «Мальме» завершился победой российского клуба, сообщают СМИ.

«Зенит» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге одержал победу со счетом 4:0. Голы в ворота шведского клуба забили Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин, Вендел. Игра с «Мальме» прервала серию из восьми матчей «Зенита» без побед в Лиге чемпионов. Победа над шведским клубом стала первой для российских клубов в еврокубках в этом сезоне, пишет «Чемпионат».

14 сентября «Зенит» проиграл «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1. В начале сентября ФИФА временно отстранила от игр бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, которые были вызваны в сборную Бразилии на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира, но не поехали на игру против чилийцев, получив от российского клуба призыв вернуться в Россию.



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