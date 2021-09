Из-за взлета цен на газ обанкротились еще три энергокомпании в Британии

В Великобритании из-за взлета оптовых цен на газ обанкротились энергетические компании Igloo Energy Supply Ltd., Enstroga Ltd. и Symbio Energy Ltd, сообщил энергорегулятор страны Ofgem.

Эти компании в общей сложности обслуживали 233 тыс. клиентов. Igloo Energy Supply Ltd., Enstroga Ltd. и Symbio Energy Ltd сообщили, что не смогут и дальше выполнять свои обязательства перед потребителями. С января разорились уже 12 энергокомпаний, они обслуживали примерно 1,5 млн потребителей, передает РИА «Новости».

В среду цена газа в Европе сначала превысила 1040 долларов за 1 тыс. кубометров, а закрылись торги на уровне выше 1050 долларов. Напомним, консалтинговая энергетическая фирма Baringa не исключает, что в Великобритании может остаться лишь 10 из почти 50 поставщиков электроэнергии для бытового потребления.