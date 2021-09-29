 

А он не хочет! – Личное мнение

29.09.2021, 22:02, Разное
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Хочу поздравить Ксению Собчак с профессиональным успехом. Нет, ничего нового и хорошего она не сделала, но её привычка подставлять героев в своих интервью первый раз принесла результат.

Молодец, Собчак — говорящий бывший муж Полины Гагариной показал себя во всей красе.

https://t.me/lenamiro/9810
Видео: Телеграм

«На Полину явно кто-то влияет. И на мой взгляд, не самым правильным образом. Я не хочу, чтобы этот человек находился рядом с моей дочерью, на неё влиял или мог на неё повлиять», — заявил в конце нуднейшего интервью Дмитрий Исхаков.

Как вам такое? Посторонний мужик считает, что на тебя кто-то влияет, и крайне озабочен этим — он не хочет, чтобы кто-то находился рядом с тобой!

Чтобы вы не тратили время на очередной ютуб-экскремент Собчак, который могут смотреть только боты накрутки, я приведу вам все цитаты бывшего мужа Гагариной.

Это даст полное представление о ситуации:

• Всегда можно договориться.
• Я был везде с ней.
• Мы вместе делали одно её дело.
• Мне не всё равно, с кем отдыхает мой ребёнок.
• Я достоин со стороны мамы уважения.
• Это важно, чтобы меня услышали.
• Я хочу быть уверен, что человек рядом с ребёнком не опасен.
• Видимся с дочерью 2-3 раза в неделю, нет ограничений. Хочу зафиксировать на бумаге, чтобы не было такого «Мы улетели».
• Я не могу войти в дом, когда её нет дома.

Ну и как вам? Пазл сложился?

Дмитрий хочет войти в дом бывшей жены, остаться там до утра и требует зафиксировать это на бумаге. Хочет и решать, с кем свободной женщине отдыхать. Это важно, чтобы Дмитрия слышали, потому что он достоин уважения со стороны матери его ребёнка!

Мешает ли кто-то Исхакову видеться с дочерью? Пока нет, но он идёт в суд, чтобы была бумага.


Фото: Соцсети

Он растворялся в жене. Был везде с ней. Летал даже в Китай, а теперь, хочет приходить к ней в дом, когда её нет, и оставаться там до утра.

Как вам такой бывший муж? Он волнуется, что на вас кто-то не так влияет, и именно он, ночуя в вашем доме, пока вас нет, определит, правильное это влияние или нет.

Как это — какое у него на это право? У него от вас есть ребёнок, и он не даст вам жизни, пока дочери не исполнится 18 лет.

Спасибо, Ксюш — это интервью нужно показывать девочкам в школе, объясняя, что такое абьюз, муж-манипулятор, и чем заканчиваются браки, когда идёшь замуж, не подумав хорошо головой.

Источник: Лена Миро



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