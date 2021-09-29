 

Российский паспорт в 2021 году получило полмиллиона иностранцев, половина – из Украины – МВД РФ

29.09.2021, 21:58, Новости дня
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По ее словам, около 50% из них – жители Украины. Также гражданство РФ получали выходцы из Беларуси, Молдовы и Казахстана.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В прошлом году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.

В начале мая в МВД РФ рассказали, что за два года российское гражданство в упрощенном порядке получили более 527 тыс. жителей, постоянно проживающих на территориях ОРДЛО.

12 мая 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили почти 600 тыс. граждан. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в июле говорил, что речь идет уже о 630 тыс. человек.

25 апреля зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявлял о планах РФ выдать еще 500 тыс. российских паспортов жителям ОРДЛО до конца 2021 года.

По словам Данилова, темп выдачи российских паспортов на Донбассе в сентябре замедлился.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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