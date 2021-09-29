“Ответственность за реформу лежит на всех”. Глава Венецианской комиссии призвал Совет судей немедленно делегировать представителей в Этический совет

Его заявление опубликовали на сайте комиссии 29 сентября.

Букиккио отметил, что создание Этического совета и принятие закона о восстановлении работы Высшей квалификационной комиссии судей – центральные элементы судебной реформы в Украине.

Он рассказал, что говорил о проведении реформы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава Венецианской комиссии напомнил, что международные партнеры уже делегировали своих представителей в Этический совет. “Теперь необходимо, чтобы Совет судей Украины немедленно и без промедления произвел свои собственные назначения, которые необходимы для реализации реформы”, – подчеркнул глава Венецианской комиссии.

Промедление в создании Этического совета “может нанести непоправимый ущерб реализации независимой и эффективной судебной системы в Украине”, добавил он.

“Ответственность за проведение судебной реформы лежит на всех. Без Этического совета не может быть независимого и надежного Высшего совета правосудия и, в свою очередь, не может быть надежной Высшей квалификационной комиссии судей. Я уверен, что украинские судьи понимают, что эта реформа необходима не только для репутации и авторитета украинской судебной власти, но и для Украины в целом, для всех украинских граждан. Я призываю их взять на себя ответственность и поддержать реформу. Я также призываю компетентные органы принять все необходимые меры для того, чтобы Этический совет мог быть создан и эффективно и быстро выполнять свои задачи”, – резюмировал глава Венецианской комиссии.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

13 июля Рада приняла законопроект о возобновлении работы ВККС с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.

14 июля парламент принял во втором чтении еще два “судебных законопроекта” – о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия, а также об административной ответственности за невыполнение требования инспектора ВСП.

Принятие “судебных” законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7.

3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы. Все они уже вступили в силу.

Представитель президента в Конституционном Суде Украины, нардеп от “Слуги народа” Федор Вениславский говорил в начале сентября, что ВККС должна возобновить работу до конца года. По его словам, к этому времени также заработает Этический совет, который должен обновить состав ВСП.

Международные партнеры Украины 10 сентября подали в ВСП два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при ВККС.

13 сентября Совет судей Украины не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Этического совета. Зеленский заявил, что “не допустит блокировки главной реформы страны”, в Офисе президента провели рабочую встречу с участием послов “Большой семерки”, судей, представителей Верховной Рады, правительства Украины. По итогам встречи согласовали совместное заявление.

21 сентября Совет судей Украины объявил о начале отбора на должность члена Этического совета при ВСП по своей квоте.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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