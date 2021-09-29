 

Меркель поздравила Шольца с “успехом на выборах”

29.09.2021, 21:58, Новости дня
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По словам спикера, в понедельник, 27 сентября, Меркель поздравила Шольца “с успехом на выборах”.

Контекст:

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 47 партий. По предварительным данным, на выборах победила Социал-демократическая партия Германии. Также в Бундестаг прошли блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, “Зеленые”, Свободная демократическая партия и “Альтернатива для Германии”. Избранные депутаты через несколько недель выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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